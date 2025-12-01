Registro

Polícia Militar foi acionada e conteve agressores durante confusão

Uma corrida ilegal, conhecida como “racha”, terminou em uma briga generalizada na estrada de Novo Airão, no interior do Amazonas, no último fim de semana.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo de homens trocando socos, usando capacetes e chutes para atacar uns aos outros. Inicialmente, apenas dois envolvidos brigam, mas, ao longo das imagens, mais pessoas entram na confusão e passam a se agredir em plena via pública.

A motivação da briga ainda não foi esclarecida, mas as imagens mostram que crianças estavam presentes no momento da confusão.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu conter os envolvidos. Um homem chegou a ser detido, mas ainda não há confirmação sobre registro de ocorrência.

