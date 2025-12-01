Acidente

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (1)

Um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (1) na Avenida Santos Dumont, Zona Oeste de Manaus, deixou um motociclista ferido.

Segundo testemunhas, o motorista de um carro tentou um retorno proibido e acabou colidindo com um motociclista que trafegava na mesma via. Com o impacto, a vítima foi arremessada e sofreu uma fratura exposta na perna.

O motociclista foi socorrido e levado a uma unidade de saúde em Manaus, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Parte da Avenida Santos Dumont precisou ser isolada, causando congestionamento na região.

Leia mais: Racha, mortes e prisões: o que se sabe sobre o acidente na Avenida do Turismo