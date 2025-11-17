Um grave acidente na tarde deste domingo (16) na Avenida do Turismo, próximo ao Aeroporto Eduardo Gomes, envolveu três veículos — Amarok, Polo e Siena — e deixou duas pessoas mortas e outros feridos. Entre as vítimas está Yasmin Ferreira, filha de um policial militar.
1. Suposto racha
- Testemunhas relataram que a Amarok e o Polo estavam em alta velocidade, possivelmente disputando um racha.
- A Polícia Militar informou que a Amarok colidiu com o Siena, que foi lançado para o sentido oposto da pista, provocando o capotamento de todos os veículos.
- Até o momento, a participação em racha não foi oficialmente confirmada.
2. Vítimas fatais
Entre os mortos está Yasmin Ferreira, filha de um policial militar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pai sendo amparado por outros policiais enquanto observa o corpo da filha na pista.
- A outra vítima fatal estava no Siena.
- A força do impacto fez com que vários ocupantes fossem arremessados para fora dos veículos, e um passageiro do Siena ficou preso às ferragens.
3. Feridos e atendimento
- Ao todo, oito pessoas se envolveram no acidente.
- Algumas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a hospitais da capital; o estado de saúde não foi informado.
- O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) precisou resgatar ocupantes presos nas ferragens.
- A Polícia Militar descreveu a cena como extremamente grave, comparando-a a um cenário de guerra.
4. Motoristas presos
- Ambos os motoristas que sobreviveram — da Amarok e do Polo — foram detidos para procedimentos.
- O condutor da Amarok foi preso em flagrante, submetido a teste do bafômetro, que deu negativo, e levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
- O motorista do Polo permanece sob custódia aguardando procedimentos legais.
5. Contexto e alerta da Polícia Militar
- A PM destacou que acidentes nesse trecho da avenida geralmente resultam de imprudência de condutores jovens com veículos potentes.
- “Muitas vezes a vida que é perdida não é a do condutor, mas de terceiros”, alertou o Cabo Chimenez.
- Equipes do Batalhão de Trânsito, Força Tática, Samu e CBMAM atuaram no socorro, remoção de veículos e controle do trânsito, que segue bloqueado nos dois sentidos.
Resumo:
- Veículos envolvidos: Amarok, Polo e Siena
- Vítimas fatais: 2 (Yasmin Ferreira e ocupante do Siena)
- Feridos: 6, encaminhados a hospitais
- Motoristas presos: Amarok e Polo
- Possível causa: Suposto racha, ainda sob investigação
