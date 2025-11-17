Tarumã

Entre os mortos está Yasmin Ferreira, filha de policial militar; suposto racha envolvendo Amarok e Polo segue sob investigação.

Um grave acidente na tarde deste domingo (16) na Avenida do Turismo, próximo ao Aeroporto Eduardo Gomes, envolveu três veículos — Amarok, Polo e Siena — e deixou duas pessoas mortas e outros feridos. Entre as vítimas está Yasmin Ferreira, filha de um policial militar.

1. Suposto racha

Testemunhas relataram que a Amarok e o Polo estavam em alta velocidade , possivelmente disputando um racha .

, possivelmente disputando um . A Polícia Militar informou que a Amarok colidiu com o Siena, que foi lançado para o sentido oposto da pista, provocando o capotamento de todos os veículos .

informou que a Amarok colidiu com o Siena, que foi lançado para o sentido oposto da pista, provocando o . Até o momento, a participação em racha não foi oficialmente confirmada.

2. Vítimas fatais

Entre os mortos está Yasmin Ferreira, filha de um policial militar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pai sendo amparado por outros policiais enquanto observa o corpo da filha na pista.

A outra vítima fatal estava no Siena .

. A força do impacto fez com que vários ocupantes fossem arremessados para fora dos veículos, e um passageiro do Siena ficou preso às ferragens.

3. Feridos e atendimento

Ao todo, oito pessoas se envolveram no acidente.

se envolveram no acidente. Algumas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a hospitais da capital; o estado de saúde não foi informado.

e encaminhadas a hospitais da capital; o estado de saúde não foi informado. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) precisou resgatar ocupantes presos nas ferragens.

precisou resgatar ocupantes presos nas ferragens. A Polícia Militar descreveu a cena como extremamente grave, comparando-a a um cenário de guerra.

4. Motoristas presos

Ambos os motoristas que sobreviveram — da Amarok e do Polo — foram detidos para procedimentos.

— foram para procedimentos. O condutor da Amarok foi preso em flagrante, submetido a teste do bafômetro , que deu negativo , e levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) .

, que deu , e levado ao . O motorista do Polo permanece sob custódia aguardando procedimentos legais.

5. Contexto e alerta da Polícia Militar

A PM destacou que acidentes nesse trecho da avenida geralmente resultam de imprudência de condutores jovens com veículos potentes .

. “Muitas vezes a vida que é perdida não é a do condutor, mas de terceiros ”, alertou o Cabo Chimenez.

”, alertou o Cabo Chimenez. Equipes do Batalhão de Trânsito, Força Tática, Samu e CBMAM atuaram no socorro, remoção de veículos e controle do trânsito, que segue bloqueado nos dois sentidos.

Resumo:

Veículos envolvidos: Amarok, Polo e Siena

Amarok, Polo e Siena Vítimas fatais: 2 (Yasmin Ferreira e ocupante do Siena)

2 (Yasmin Ferreira e ocupante do Siena) Feridos: 6, encaminhados a hospitais

6, encaminhados a hospitais Motoristas presos: Amarok e Polo

Amarok e Polo Possível causa: Suposto racha, ainda sob investigação

