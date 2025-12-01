Denúncias

Polícia Civil alerta sobre esquema que usa anúncios falsos e documentos fraudados para enganar compradores

O 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP) passou a receber denúncias sobre um grupo envolvido em golpes ligados à venda de terrenos anunciados em plataformas digitais. Até agora, 19 Boletins de Ocorrência foram registrados. Três pessoas estão presas e outras seguem investigadas.

A Polícia Civil do Amazonas explica como o golpe é aplicado e reforça a importância de verificar documentos e intermediários antes de fechar qualquer negócio.

Como o golpe da venda de terrenos funciona

O delegado Adriano Félix afirma que o grupo age de forma organizada, com funções definidas. Integrantes se passam por corretores e advogados, enquanto outros produzem documentos falsificados, como procurações e escrituras, usados durante as negociações.

“O golpe tem início a partir da captação de anúncios reais de venda de terrenos, que eram repassados a um homem identificado como André Morande de Vasconcelos, apontado como líder do esquema. Ele seria o responsável por produzir toda a documentação fraudulenta e está sendo procurado”, explicou o delegado.

Depois disso, o grupo publica um novo anúncio oferecendo o mesmo terreno por um preço abaixo do mercado, atraindo vítimas que buscam oportunidades.

Daniel Santana Moreira, também foragido, e a esposa dele, de 30 anos, se apresentavam como corretores. Eles acompanhavam as vítimas nas visitas aos terrenos.

“Após a negociação, os pagamentos eram realizados via Pix em contas que não pertenciam ao verdadeiro proprietário do imóvel, o que só era descoberto quando as vítimas iniciavam obras no local ou eram abordadas pelos donos legítimos”, relatou o delegado.

Alvos e áreas afetadas em Manaus

Segundo o delegado, os golpes estão ficando mais comuns em Manaus e se espalham por vários bairros. Entre as áreas afetadas estão Redenção e São Lázaro, na zona sul, e Novo Aleixo, na zona norte.

Como evitar cair no golpe

O delegado orienta a população a adotar medidas de segurança antes de comprar terrenos ou imóveis. Entre as recomendações estão desconfiar de preços muito baixos, verificar no cartório se o terreno tem matrícula ativa e confirmar o proprietário legal.

Ele também reforça a importância de consultar a situação do imóvel na Prefeitura de Manaus, incluindo o pagamento do IPTU, e checar os cadastros nas concessionárias de água e energia.

Documentos e profissionais que devem ser verificados

É essencial confirmar se o corretor possui registro no CRECI e se o advogado tem inscrição ativa na OAB.

Situação da investigação e foragidos

Procurado: Daniel Santana Moreira Procurado: André Morande de Vasconcelos

A investigação do 22º DIP já cumpriu três dos cinco mandados de prisão preventiva. Entre os presos estão a esposa de Daniel Santana; uma mulher de 40 anos que se passava por proprietária dos imóveis; e um homem de 34 anos que também se apresentava como dono e acompanhava as vítimas ao cartório.

“Os investigados André e Daniel continuam foragidos. Pedimos que qualquer informação sobre o paradeiro deles seja repassada aos números (92) 98141-3548, disque-denúncia do 22º DIP; 197 e (92) 3667-7575, disque-denúncia da PC-AM; ou 181, disque-denúncia da SSP-AM. O sigilo é garantido”, afirmou o delegado.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: ‘Don Juan’ é procurado por furto e estelionato contra idosas em Manaus