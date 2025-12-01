Ônibus

Readequação amplia rotas, melhora circulação e atende áreas de maior demanda na Zona Leste.

A partir desta sexta-feira, o itinerário da linha 085 – T5/Colônia Antônio Aleixo passa a atender novas vias na Zona Leste. As mudanças foram definidas para melhorar a circulação dos ônibus e ampliar a cobertura do transporte público em áreas de grande demanda.

Novos trechos no sentido Centro

No sentido Centro, o coletivo seguirá normalmente até a estrada do Aleixo, mas passa a atender a avenida Ernesto Costa, a rua Padre Mário, a rua Doutor Geraldo Costa e a rua Moura Tapajós.

No retorno, o trajeto será ampliado para contemplar novas vias do bairro, entre elas as ruas Alberto Campainha, Nova Esperança, Alberto Mendes, João Bosco, São Luís, Francisco Abreu, Doutor João de Paulo, São Francisco e Nova República, além da rua Bela Vista e da avenida Getúlio Vargas, antes de retornar à estrada do Aleixo.

Três novos trechos atendidos oficialmente

Com a readequação, três novos trechos passam a ser oficialmente atendidos pela linha 085: rua Francisco Abreu, avenida Doutor João de Paulo e avenida Ernesto Costa. Entre os pontos beneficiados estão o Cemitério Santo Alberto, o Hospital e Maternidade Chapot Prévost e a área do Sovel, ampliando o acesso dos moradores aos serviços essenciais.

A readequação resulta do diálogo com moradores e da análise técnica das necessidades de deslocamento na região. O órgão responsável afirma que continuará monitorando o desempenho da linha para futuros ajustes e reforça o compromisso de melhorar a mobilidade e atender as demandas das comunidades.

Leia mais

Leona: saiba o que vai acontecer com a leoa que devorou invasor em zoológico