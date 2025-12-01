Prisão

Câmeras registraram a agressão que levou à prisão rápida do suspeito.

Borba (AM) – Nesta segunda-feira (1º), um homem de 26 anos foi preso em flagrante após matar um cachorro por estrangulamento em uma rua do município de Borba, no interior do Amazonas, na noite de domingo (30).

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o agressor se aproxima do animal, o agarra pelo pescoço e o estrangula. Depois, ele puxa o cachorro e o arremessa várias vezes no meio da via.

O vídeo foi encaminhado à Polícia Civil, que iniciou as buscas imediatamente após receber as imagens e prendeu o suspeito.

De acordo com a polícia, o homem será apresentado em audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

VÍDEO



