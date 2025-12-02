Amazonas

Vídeo mostra o momento em que o condutor destrói o veículo após ação do Detran-AM.

Um homem protagonizou uma cena inusitada nesta segunda-feira (1º), na Avenida Torquato Tapajós, em Manaus. Após ter a motocicleta apreendida durante uma ação do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), ele passou a quebrar o próprio veículo no meio da via.

As imagens, que circularam rapidamente em aplicativos de mensagem, mostram o motociclista destruindo a moto enquanto os agentes apenas acompanham a situação.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Detran-AM para confirmar quais irregularidades levaram à apreensão da motocicleta e aguarda retorno do órgão.

VÍDEO

Leia mais:

Bêbado agride guarda municipal e é preso no AM