Participação

Cerimônia marcou a recondução histórica da conselheira Yara Lins ao terceiro mandato na presidência do Tribunal de Contas do Amazonas.

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, na manhã desta segunda-feira, 1º/12, da Sessão Solene de Posse do novo Corpo Diretivo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) para o biênio 2026/2027. A cerimônia, realizada no auditório da Corte, reuniu autoridades dos três poderes, servidores, familiares e convidados.

Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância institucional do Tribunal e a trajetória da presidente reconduzida.

“A conselheira Yara Amazônia Lins escreve um capítulo histórico no TCE-AM. Sua recondução reafirma seu compromisso com a transparência, a modernização e a boa gestão, coroando 50 anos dedicados ao serviço público. Parabenizo também os novos membros do Corpo Diretivo, que seguirão fortalecendo as instituições e contribuindo para o desenvolvimento do nosso Amazonas”, afirmou David Almeida.

Acompanhado pelo vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Junior, e pelos secretários municipais de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire; de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Célio Guedes; de Comunicação (Semcom), Camila Silva; de Educação (Semed), Junior Mar; e de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe; e da Controladoria-Geral do Município (GM), Alessandro Moreira, o prefeito reforçou a parceria institucional entre os poderes e o compromisso com o bom uso dos recursos públicos.

A cerimônia marcou a recondução inédita da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que assume seu terceiro mandato à frente do Tribunal, a primeira pessoa na história da Corte a ocupar o cargo por três vezes. Primeira mulher a presidir o TCE-AM e a ser reeleita, Yara consolida um caminho de representatividade feminina em posições de comando e de fortalecimento das instituições de controle.

O momento também celebrou seus 50 anos de serviço público, iniciados em 1975 como taquígrafa no próprio Tribunal, trajetória marcada pela ascensão técnica, modernização administrativa e dedicação ao Amazonas.

Além da presidência, tomaram posse o vice-presidente Josué Cláudio de Souza Neto, o corregedor-geral Luis Fabian Pereira Barbosa, o ouvidor Mario Manoel Coelho de Mello e o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, Júlio Assis Corrêa Pinheiro.

Em seu discurso, Yara Lins destacou o sentido de missão que orienta sua carreira. “A liderança e o trabalho só têm sentido quando nascem do serviço e se realizam no bem comum. Que essa verdade bíblica continue sendo o farol que ilumina o caminho desta Corte”, enfatizou em um trecho emblemático.

Entre as diretrizes da gestão para o biênio 2026/2027, a presidente citou a ampliação das ações pedagógicas junto aos gestores públicos, o avanço na transformação tecnológica da Corte, o fortalecimento das auditorias e a modernização institucional como pilares essenciais de um Tribunal cada vez mais eficiente, inteligente e próximo da sociedade.

Leia mais:

Yara Lins inicia novo biênio no TCE-AM com foco em celeridade e inteligência