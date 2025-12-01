Novo biênio

Presidente lança diretrizes para tornar o Tribunal mais ágil, presente e eficiente no ciclo 2026–2027.

Manaus (AM) – A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins iniciou, neste 1º de dezembro, um novo biênio à frente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Em sua terceira gestão, ela reforça uma trajetória marcada por entregas e projeta um período em que o Tribunal estará mais atento às demandas sociais, mais ágil nas respostas e mais presente em todo o Estado.

Diretrizes do novo ciclo 2026–2027

Ao apresentar as metas da nova gestão, Yara Lins destacou três pilares que orientarão o TCE-AM: celeridade, concomitância e inteligência.

Celeridade para garantir respostas no tempo que a sociedade exige.

Concomitância para acompanhar a gestão pública e antecipar soluções.

Inteligência para usar tecnologia, dados e especialização técnica em decisões mais consistentes.

“Ao iniciarmos este novo ciclo, reafirmo que as instituições públicas precisam entregar respostas concretas. Não há confiança sem transparência, nem transparência sem compromisso diário com a sociedade”, afirmou a presidente.

Presença institucional ampliada

Logo no início da gestão, a presença do Tribunal será reforçada. O projeto Focogestão integrará auditorias e fiscalizações de forma contínua, substituindo ciclos isolados por acompanhamento permanente das políticas públicas.

No interior, o programa Aproxima TCE – Interiorização, Educação e Governança em Contas Públicas vai criar redes de cooperação duradouras, aproximando os municípios do controle e fortalecendo a orientação técnica aos gestores e cidadãos.

Eficiência e modernização dos processos

A eficiência administrativa será fortalecida com o programa Decisão Ágil Amazonas, que define critérios de priorização e indicadores baseados no impacto social de cada processo. A medida traz previsibilidade aos julgamentos e amplia a transparência.

Para fortalecer a coerência jurídica, o projeto Integra Contas-AM vai padronizar entendimentos plenários, reduzindo incertezas para gestores e a sociedade.

O TCE-AM também avança na área de pessoal com o Otimiza AM — Instrução Massiva de Aposentadorias, que implementa triagens especializadas para agilizar processos sensíveis de aposentadoria, sem perder segurança ou respeito aos servidores.

Um Tribunal mais preventivo e próximo da sociedade

Com esses pilares definidos, o TCE-AM se reposiciona como instituição que previne, orienta e educa antes de punir. A proposta é atuar de forma integrada à administração pública, com maturidade técnica e presença efetiva nos espaços onde a gestão acontece.

