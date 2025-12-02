Acidente

Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima

O motorista de um carro, que não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferido após colidir com um ônibus do transporte coletivo de Manaus no bairro Educandos, Zona Sul da capital, na manhã desta terça-feira (2).

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu em um cruzamento. O ônibus tentou fazer uma conversão e acabou colidindo frontalmente com o carro. Vídeos registrados no local mostram a frente do veículo completamente destruída devido à força do impacto.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a retirada da vítima do local. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital da capital amazonense, onde recebe atendimento médico. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

