Ação da equipe K9 flagra eletrônicos e medicamento proibido no Terminal de Cargas do Aeroporto Eduardo Gomes

A Equipe de K9 da Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (2), durante fiscalização aduaneira no Terminal de Carga do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, 2.000 iPhones, vários modelos de iPad, Apple Watch, mouse Magic e um grande carregamento de retatrutida, medicamento usado contra obesidade e proibido no Brasil.

A apreensão chamou atenção porque a carga não estava entrando diretamente do exterior, como ocorre na maioria dos casos, mas sendo enviada para fora da Zona Franca de Manaus. Segundo a Receita Federal, o material estava fora das exigências legais.

A retatrutida

A retatrutida (Synedica) é a marca do composto apreendido, não a oficial, e não está aprovada nem disponível legalmente para venda no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. O medicamento ainda está em fase de testes clínicos (fase 3), desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly.

Atuação da Receita Federal contra ilícitos

A Alfândega do Aeroporto de Manaus informa que as ações de fiscalização e controle aduaneiro têm o objetivo de impedir a circulação de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente. As operações também combatem crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e concorrência desleal para a indústria e o comércio local.

A Receita Federal alerta ainda que muitos casos de contrabando e descaminho, vistos pela população como crimes “menores”, estão ligados ao crime organizado que age nas fronteiras brasileiras. Essas organizações, responsáveis por tráfico internacional de drogas, armas e munições, utilizam o mercado ilegal de produtos para financiar suas atividades. A instituição reforça que “o que pode parecer uma ‘pequena transgressão’ traz grandes prejuízos ao país, contribuindo inclusive para a deterioração da segurança pública”.

