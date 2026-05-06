Polícia

Vítima foi levada pelos suspeitos na área da feira da Betânia

Aproximadamente seis criminosos encapuzados sequestraram um comerciante, que não teve o nome divulgado, na manhã desta quarta-feira (06/05), na área da feira da Betânia, na zona Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima foi abordada por cerca de seis homens encapuzados e armados, que utilizaram um veículo para realizar o sequestro e fugir do local. A vítima foi encontrada por equipes da Polícia Militar do Amazonas, por meio da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e resgatada após buscas na região.

Até o momento, não há informações sobre as cricunstâncias do crime e nem se os suspeitos foram identificados e/ou localizados.

A equipe do Portal Em Tempo solicitou nota da Polícia Civil e detalhes sobre possíveis diligências para localizar os suspeitos, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

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