Polícia

Restos mortais foram localizados durante limpeza no local

Um crânio humano foi encontrado na manhã desta quarta-feira (06/05) na praça Tenreiro Aranha, no Centro de Manaus, surpreendendo trabalhadores e frequentadores da área.

De acordo com informações preliminares, o material foi localizado por equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) durante serviços de varredura no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e realizou a remoção do crânio para análise.

Até o momento, não há confirmação sobre sinais de violência ou sobre a origem dos restos mortais. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve investigar o caso.

Veja vídeo:

crânio humano é encontrado na Praça Tenreiro Aranha, no Centro de Manaus pic.twitter.com/4sJD8qqF71 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 6, 2026

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