Susto

Não houve registro de feridos

O motorista de um ônibus da empresa Tema Transportes perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma casa na rua Presidente Vargas, bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus, na noite de segunda-feira (1).

Segundo testemunhas, o motorista descia uma ladeira íngreme quando o ônibus derrapou na pista molhada pela chuva. O veículo perdeu o controle e só parou ao atingir o muro da residência.

Apesar do susto, não houve feridos, apenas perda de bens materiais.

