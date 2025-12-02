Maués

Vídeo registra tentativa de testemunhas de conter a confusão na praia

Uma briga generalizada marcou uma praia em Maués, interior do Amazonas, neste final de semana. O confronto teve início entre duas mulheres e rapidamente se espalhou, envolvendo outras pessoas e transformando a orla em um cenário de agressões.

Os vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens mostram a confusão, que começou com provocações e xingamentos entre as duas mulheres. Logo na sequência, a discussão evoluiu para agressão física, com ambas puxando os cabelos uma da outra.

Testemunhas tentaram intervir, e três mulheres conseguiram separar as brigantes. Mesmo assim, uma das participantes insistiu em continuar atacando a outra, ignorando pedidos para se afastar, e a briga recomeçou com mais intensidade.

Durante o segundo confronto, uma terceira mulher entrou na disputa, empurrando uma das envolvidas, que caiu na areia e recebeu vários socos. Outra tentativa de separação acabou gerando um novo confronto paralelo.

Não há informações se houve registro de Boletim de Ocorrência.

