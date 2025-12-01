Discussão

Crime ocorreu dentro de shopping na 203 Sul e foi registrado por câmeras.

Um desentendimento por causa de uma vaga irregular de estacionamento terminou com a morte do vigilante Dhemis Augusto Santos, 35 anos, em um shopping da 203 Sul, em Palmas. A Polícia Militar informou que o crime ocorreu no sábado (29) e foi gravado pelas câmeras do local.

Suspeito atira após ser orientado sobre estacionamento irregular

Após a orientação, o motorista sacou uma arma e atirou contra o vigilante, atingindo a região abdominal. Conforme relatos, a discussão começou quando o profissional pediu ao condutor que retirasse o carro do espaço irregular.

A Polícia Civil identificou o dono do veículo como Waldecir José de Lima Júnior, apontado como autor dos disparos que mataram o vigilante. Os agentes encontraram a Range Rover Evoque usada na fuga na residência do suspeito. O imóvel estava vazio na madrugada de domingo (30).

Peritos localizaram munições intactas e deflagradas, além de um carregador de pistola calibre 9 mm. O veículo estava coberto por uma lona e apresentava sinais de uso recente, segundo o boletim de ocorrência. A polícia chegou ao endereço a partir da placa registrada nas imagens internas do shopping e em vídeos divulgados nas redes sociais.

Câmeras mostram momento do disparo

As imagens revelam o instante em que Waldecir gesticula, saca uma pistola da cintura e aponta para o rosto de Dhemis. O atirador atinge o vigilante no abdômen quando ele tenta segurar o braço do agressor, e o trabalhador cai no chão. Mesmo após o disparo, o suspeito continua falando e mantendo a arma apontada antes de sair dirigindo.

De acordo com a 1ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP), o vigilante chamou a atenção do motorista por causa de uma batida em uma baliza do estacionamento. Minutos depois, o tiro foi disparado.

Dhemis recebeu atendimento do Samu e foi levado ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu. A Polícia Civil comunicou a morte durante a madrugada de domingo (30).

*Com informações do Meio News

