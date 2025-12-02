Polêmica

Antônia Lúcia desabafou sobre fim do casamento e questiona 14 chips de celular vinculados a Silas Câmara.

A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos-AC) acusou seu ex-marido, o também deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM), de traição e de submetê-la a “humilhações psicológicas”. O desabafo foi publicado nesta terça-feira (2) em seu Instagram.

Antônia afirmou que o casamento terminou há um ano e escreveu na legenda do post: “Ele esqueceu os mandamentos de Deus.” Segundo ela, Silas teria mantido casos extraconjugais com pelo menos duas vereadoras casadas. A parlamentar disse ainda que enfrentou “humilhações psicológicas” ao longo da união de 33 anos.

A deputada também relatou que o ex-marido passou dez meses sem ver a filha e os quatro netos. “Meus netos perceberam o abandono. Três estão com psicólogo, buscando apoio e orações”, escreveu.

O desabafo veio acompanhado de um vídeo com imagens de Silas, ao som da música “O Tempo Não Pode Apagar”, tradicionalmente usada em casamentos. Antônia atualizou a própria biografia no Instagram para: “Traída por meu esposo, deputado federal e pastor Silas Câmara, da Igreja Assembleia de Deus AM.”

Em outro trecho da publicação, ela escreveu:

“Você precisa se tratar, deputado Silas Câmara. Infiel e desmoralizado. Quem tiver mulher ou marido, cuidado com o pastor gatinho.”

Post sobre chips telefonia é publicado e legenda some minutos depois

Entre as postagens feitas no Instagram, Antônia também publicou a foto de uma planilha de uma empresa de telefonia ao lado de documentos que, segundo ela, pertencem a Silas Câmara — hoje líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados.

A postagem chegou a ficar no ar com uma legenda por alguns minutos, mas depois a parlamentar ocultou o texto, deixando apenas a imagem no perfil.

Na legenda que foi apagada, Antônia afirmou que esteve em uma companhia telefônica para entender o motivo do desaparecimento da linha do neto, de 18 anos. Segundo ela, ao consultar os registros, teriam aparecido 14 chips vinculados — sendo que apenas dois, o dela e o do neto, estavam em sua agenda.

No relato, a deputada disse que os demais números estariam associados ao nome de Silas Câmara e pagos por uma entidade citada por ela. Em tom de questionamento, escreveu:

“Estranho… Para quais serviços? Seriam mulheres ou cadastro do INSS?”

Outro episódio semelhante no passado

Em outubro do ano passado, uma publicação parecida foi feita no perfil da deputada, também relatando traição e afastamento familiar. Pouco depois, Antônia afirmou que havia sido vítima de um ataque hacker e apagou o conteúdo. Ela disse ter registrado ocorrência na Polícia Civil.

A reportagem procurou o deputado Silas Câmara, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação do parlamentar.

