Rumores para 2026

Deputado federal afirma que não há decisão oficial sobre licença ou apoio à campanha do senador

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM) divulgou, nesta quarta-feira (8), um comunicado oficial para esclarecer as especulações de que deixaria temporariamente o mandato para se dedicar à campanha eleitoral do senador Omar Aziz (PSD-AM).

Em nota, Silas destacou que não houve qualquer decisão ou comunicação oficial sobre eventual afastamento do cargo, tampouco convite para integrar coordenação de campanha de qualquer liderança política, incluindo o senador Omar.

“É importante reafirmar que não há, até o presente momento, decisão formal ou comunicação à imprensa sobre afastamento do meu mandato, tampouco houve convite ou diálogo envolvendo coordenação de campanha de qualquer liderança política, inclusive do senador Omar Aziz, a quem respeito e tenho apreço”, afirmou Silas.

O parlamentar ressaltou que todas as decisões referentes ao seu mandato são tomadas com responsabilidade, orientadas pela fé, pela coerência e pelo compromisso com o povo do Amazonas. Vale destacar que Silas é o presidente da bancada evangélica no Congresso Nacional.

“As decisões que envolvem o exercício do meu mandato serão tomadas no tempo certo e com a devida responsabilidade, sempre orientadas pela fé, pela coerência e pelo compromisso que tenho com o povo do Amazonas. Não procedem, portanto, especulações ou interpretações que não tenham origem direta em mim. Sigo exercendo plenamente o mandato que recebi das urnas, com serenidade e consciência do papel que desempenho”, declarou o deputado.

Bastidores

A informação sobre uma possível licença de Silas Câmara circulou em alguns portais e blogs de notícias. Inicialmente, chegou-se a cogitar que o afastamento do deputado estaria ligado a questões de saúde. No entanto, nos bastidores políticos, comenta-se que o afastamento só deve ocorrer em 2026, quando o deputado pretende se licenciar temporariamente do mandato para apoiar a candidatura de Omar Aziz ao governo do Amazonas e articular seu nome como possível vice na chapa do senador.

Sucessão na Câmara

Caso a licença de Silas se concretize em 2026, há expectativa de que o vereador de Manaus João Carlos (Republicanos-AM) possa assumir a vaga.

João Carlos obteve 44.085 votos nas Eleições Gerais de 2022 e sua entrada na Câmara seria vista como uma movimentação estratégica, mantendo a presença do partido e da base política de Silas na Casa Legislativa.

Vereador de Manaus, João Carlos (Foto: Divulgação/Assessoria)

