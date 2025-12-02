Justiça

Caso envolve gravidez simultânea, bastidores complexos e ação de paternidade que segue sob sigilo

O processo de paternidade envolvendo Bruno Henrique ganha contornos ainda mais delicados porque a esposa do jogador e a influenciadora que o acionou na Justiça engravidaram praticamente no mesmo período. Esse cruzamento de datas, segundo fontes, torna o caso especialmente sensível para o atacante rubro-negro e explica por que o assunto permaneceu por tanto tempo restrito aos bastidores.

Como a coluna da Fábia Oliveira revelou, a influenciadora e produtora de conteúdo Rosely Santiago, conhecida como Ella Rose, acionou o atleta em um processo de reconhecimento de paternidade referente a uma menina de 3 anos. A ação tramita sob segredo de Justiça.

Fontes afirmam que jogador sabia da possível paternidade

Nos bastidores, fontes afirmam que Bruno Henrique sabia, desde o início da gestação de Ella, da possibilidade de ser o pai biológico da criança. O contexto, porém, era complexo: sua esposa, Giselen Ramalho, também estava grávida na mesma época.

A influenciadora enfrentava um momento turbulento. Naquele período, vivia o término de um relacionamento com o irmão de uma influenciadora conhecida. O casal acabou reatando durante a gravidez e, quando a filha nasceu, foi esse ex-namorado quem registrou a paternidade — fato já revelado por esta coluna. Fontes afirmam que o apego criado entre a família dele e a menina pesou na decisão, tornando tudo ainda mais delicado.

Influenciadora tentou manter o caso em sigilo

Ella teria tentado conduzir a situação de forma totalmente discreta, tentando inclusive realizar um exame de DNA sem chamar atenção, para evitar exposição pública e evitar rupturas familiares. A intenção, segundo interlocutores, era preservar todos os envolvidos, sobretudo a criança.

Fontes garantem, ainda, que Bruno Henrique sempre soube de todas as circunstâncias e que já foi formalmente citado no processo de paternidade.

Mesmo com o Flamengo celebrando sua nova conquista da Libertadores, o assunto segue ativo nos bastidores e ainda pode render novos desdobramentos.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Carlinhos Maia promete comprar casa para a mãe de Patixa Teló em Manaus