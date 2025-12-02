Lances

Visitação começa dia 3 e reúne 267 veículos recuperáveis, entre motos e carros.

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) inicia, nesta quarta-feira (3), a visitação do último leilão de veículos de 2025. A atividade segue até sexta-feira (5), das 9h às 17h, na avenida Raimundo Parente, lote 45, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus.

267 veículos estarão disponíveis

Serão disponibilizados 267 veículos, sendo 223 motocicletas e 44 automóveis, todos classificados como recuperáveis e aptos a voltar à circulação após os devidos reparos.

O diretor técnico do Detran-AM, Wendell Waughan, reforça a importância da visitação presencial. Segundo ele, os participantes precisam verificar as condições reais dos veículos, pois não se trata de itens novos.

Detran alerta para golpes e contatos indevidos

Waughan também chama atenção para tentativas de golpe durante períodos de leilão.

O órgão destaca que não realiza venda direta e não entra em contato com usuários para comercializar veículos. Toda negociação ocorre apenas via edital e exclusivamente pelo site oficial da empresa leiloeira WR Leilões.

Regras e edital disponíveis no site do Detran-AM

As regras completas do certame podem ser consultadas no site do Detran-AM (detran.am.gov.br), na área “Publicações”, na aba “Leilões”, acessando o Edital de Regras 05/2025.

Leilão será totalmente on-line

O leilão ocorrerá de forma exclusivamente on-line, no dia 8 de dezembro, a partir das 9h.

Para participar, o interessado deve realizar cadastro no site WR Leilões e, em seguida, efetuar o login para acessar a plataforma.

