Evento se torna Pan-Amazônico com entrada de Maripasoula e abre inscrições para o Beco dos Artistas.

O Circuito Amazônico de Quadrinhos 2026 confirmou as datas dos eventos e abriu inscrições para o Beco dos Artistas em seis cidades brasileiras. Neste ano, o circuito ganha reforço internacional com a inclusão de Maripasoula, ampliando a visibilidade de quadrinistas amazônicos.

Datas dos eventos

Semana do Quadrinho Nacional de Manaus (Manaus): 27 a 29 de março

27 a 29 de março Feira Roraimense de Quadrinhos (Boa Vista): 4 a 5 de abril

4 a 5 de abril Feira Parintins Encantada (Parintins): 10 a 11 de abril

10 a 11 de abril Semana do Quadrinho Nacional Pará (Belém): 15 a 18 de abril

15 a 18 de abril Feira Teiú de Quadrinho Brasileiro (Palmas): 24 a 25 de abril

24 a 25 de abril Semana do Quadrinho Nacional Amapá (Macapá): 2 a 3 de maio

2 a 3 de maio Mapa Buku Festi (Maripasoula): data ainda a definir

Inscrições para o Beco dos Artistas

O circuito abriu as inscrições para o Beco dos Artistas, disponíveis até 8 de dezembro. Quadrinistas podem se inscrever para participar dos eventos de Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Parintins e Palmas.

Links de inscrição:

Sobre o Circuito Amazônico de Quadrinhos

O Circuito Amazônico de Quadrinhos é um projeto gratuito que incentiva a produção da nona arte na região. A iniciativa conecta eventos em diferentes estados para fortalecer o cenário de quadrinhos autorais e dar visibilidade a artistas amazônicos.

O circuito também promove intercâmbio cultural e valoriza a diversidade da Amazônia, refletida nas histórias produzidas pelos autores da região.

Para mais informações, acesse o Instagram oficial: @circuitoamazonico.hq.

