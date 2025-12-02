O Circuito Amazônico de Quadrinhos 2026 confirmou as datas dos eventos e abriu inscrições para o Beco dos Artistas em seis cidades brasileiras. Neste ano, o circuito ganha reforço internacional com a inclusão de Maripasoula, ampliando a visibilidade de quadrinistas amazônicos.
Datas dos eventos
- Semana do Quadrinho Nacional de Manaus (Manaus): 27 a 29 de março
- Feira Roraimense de Quadrinhos (Boa Vista): 4 a 5 de abril
- Feira Parintins Encantada (Parintins): 10 a 11 de abril
- Semana do Quadrinho Nacional Pará (Belém): 15 a 18 de abril
- Feira Teiú de Quadrinho Brasileiro (Palmas): 24 a 25 de abril
- Semana do Quadrinho Nacional Amapá (Macapá): 2 a 3 de maio
- Mapa Buku Festi (Maripasoula): data ainda a definir
Inscrições para o Beco dos Artistas
O circuito abriu as inscrições para o Beco dos Artistas, disponíveis até 8 de dezembro. Quadrinistas podem se inscrever para participar dos eventos de Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Parintins e Palmas.
Links de inscrição:
- Semana do Quadrinho Nacional de Manaus (Manaus)
- Feira Roraimense de Quadrinhos (Boa Vista)
- Semana do Quadrinho Nacional Pará (Belém)
- Feira Teiú de Quadrinho Brasileiro (Palmas)
- Semana do Quadrinho Nacional Amapá (Macapá)
- Feira Parintins Encantada (Parintins)
Sobre o Circuito Amazônico de Quadrinhos
O Circuito Amazônico de Quadrinhos é um projeto gratuito que incentiva a produção da nona arte na região. A iniciativa conecta eventos em diferentes estados para fortalecer o cenário de quadrinhos autorais e dar visibilidade a artistas amazônicos.
O circuito também promove intercâmbio cultural e valoriza a diversidade da Amazônia, refletida nas histórias produzidas pelos autores da região.
Para mais informações, acesse o Instagram oficial: @circuitoamazonico.hq.
Leia mais