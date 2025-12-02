Indicadores

Em outubro, vendas alcançam R$ 21,46 bilhões, fortalecendo emprego e produção industrial na região

O Polo Industrial de Manaus (PIM) registra o maior faturamento mensal do ano pelo segundo mês consecutivo.

As vendas somaram R$ 21,46 bilhões em outubro, superando o recorde anterior de setembro, que foi de R$ 20,07 bilhões. Além disso, o acumulado de janeiro a outubro de 2025 totaliza R$ 189,53 bilhões.

Consequentemente, o valor representa um crescimento de quase 11% frente ao mesmo período de 2024. Em dólares, o montante chega a US$ 33,93 bilhões.

Geração de empregos acompanha alta nas vendas

Como resultado, o bom momento econômico impulsiona o mercado de trabalho. A média de empregos diretos no PIM, até outubro, ultrapassou 131 mil trabalhadores.

O número representa um aumento de quase 7% em relação a 2024. Da mesma forma, somente em outubro, o polo manteve 129.010 postos de trabalho.

Primeiramente, os segmentos com maior participação nas vendas no ano são:

Bens de informática (20,82%);

Veículos de duas rodas (19,95%); e

Eletroeletrônicos (17,09%).

Polo Industrial de Manaus bate recorde histórico de faturamento – Foto: Divulgação/Suframa.

Em contrapartida, os campeões em crescimento percentual foram:

Vestuário e calçados (alta de 41,23%);

Relógios (alta de 28,28%); e

Veículos de duas rodas (alta de 23,73%).

Produção Industrial também acelera

A fabricação de diversos produtos apresentou alta expressiva entre janeiro e outubro. Os destaques são:

Relógios: 7,3 milhões de unidades (alta de 30%);

Motos, motonetas e ciclomotores: 1,8 milhão de unidades (alta de 18%);

Aparelhos de barbear: 1,7 milhão de unidades (alta de 10,6%); e

Monitores LCD: 2,9 milhões de unidades (alta de 9,5%).

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, os números confirmam a força do modelo da Zona Franca de Manaus.

“Superar o recorde de faturamento mensal por duas vezes seguidas, em setembro e agora em outubro, demonstra a vitalidade do PIM. Mas o dado fundamental segue sendo o impacto social: estamos sustentando uma média anual superior a 130 mil empregos diretos e garantindo renda e possibilidades econômicas e sociais para milhares de famílias. Esses números validam o sucesso da política de desenvolvimento regional apoiada pelo governo federal”, avaliou.

(*) Com informações da assessoria