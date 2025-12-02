Polícia

Um professor de capoeira, de 34 anos, foi preso suspeito de estuprar uma aluna, de 11 anos, foi preso, na segunda-feira (1º), em São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).

Conforme a delegada Evanice Cavalcante, a investigação teve início após a mãe da vítima comparecer à delegacia no dia 28 de novembro deste ano, acompanhada do Conselho Tutelar, relatando ter encontrado relatos detalhados dos supostos abusos no diário da filha.

“No caderno, a menina descreve que, durante as aulas de alongamento, o professor tocava suas partes íntimas. Em outra passagem, ela narra que ele a chamou para um quarto do local onde o crime ocorreu, tentou abraçá-la e beijá-la, afirmando que gostava dela, queria casar e ter filhos. A vítima se referiu ao episódio como seu primeiro trauma”, relatou a delegada.

Segundo a delegada, o caderno também continha diversos desenhos infantis com as partes íntimas encobertas. O autor já havia sido afastado preventivamente de suas funções no dia 23 de novembro devido a denúncias iniciais de condutas abusivas.

“Outras três crianças, que seriam possíveis vítimas do indivíduo, também foram ouvidas e há indícios de que mais alunas podem ter sido abusadas. A força-tarefa envolvendo a delegacia e o Conselho Tutelar trabalha para identificá-las”, ressaltou a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, diante da gravidade dos relatos e do risco à integridade de outras crianças, a polícia representou pela prisão preventiva do indivíduo, posteriormente cumprida pela equipe policial.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

