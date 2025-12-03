Negociação

Vídeos gravados pelos suspeitos ajudaram a identificar ao menos oito jovens indígenas envolvidos no crime.

Juruá (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) negocia com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) a entrega dos adolescentes suspeitos de envolvimento no estupro coletivo contra uma menina indígena Kulina, de 12 anos, em Juruá, no interior do Amazonas. A polícia busca garantir que os jovens cumpram a medida de internação cabível.

Segundo a Polícia Civil, os abusos foram cometidos por outros membros da mesma etnia e chegaram a ser registrados em vídeo pelos abusadores. A polícia aponta que, pelo menos, oito jovens participaram do abuso.

Polícia identifica suspeitos de abuso coletivo

A investigação já identificou todos os adolescentes suspeitos, que também são indígenas. As equipes da Polícia Civil chegaram aos nomes após a análise de vídeos.

Resgate da vítima e início da investigação

O resgate ocorreu após a mãe procurar o Conselho Tutelar e denunciar o crime. O delegado Célio Lima, titular da Delegacia de Juruá, mobilizou rapidamente as equipes. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal apoiaram a ação para resgatar a vítima e coletar provas.

As investigações confirmaram que os suspeitos filmaram a ação. Nas imagens, a menina aparece pedindo socorro enquanto os agressores zombam da situação.

Após o resgate, a adolescente recebeu atendimento médico e psicológico. O acolhimento ocorreu em um posto da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Parceria com a Funai para a entrega

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, afirmou que a Funai tem sido uma parceira crucial. A Fundação ajuda a abrir o diálogo com as lideranças indígenas da etnia Kulina.

O delegado também alertou que a polícia montará uma operação de apreensão, caso a Funai não consiga intermediar a entrega dos adolescentes. A comunidade fica a cerca de três a quatro horas de lancha da sede do município.

Leia mais:

Psicóloga é vítima de estupro coletivo dentro de condomínio