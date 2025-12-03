Colônia Terra Nova

Acidente ocorreu na avenida José Henrique Bentes; vítima morreu na hora e a filha sofreu ferimentos graves.

Eduardo Costa, 38 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (3) após um grave acidente de trânsito na avenida José Henrique Bentes, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Ele pilotava uma motocicleta levando a filha, Isabela Eduarda, quando um caminhão atingiu o veículo e arrastou os dois por alguns metros.

De acordo com testemunhas, o caminhão seguia no mesmo sentido da via quando atingiu a moto durante uma manobra. A força do impacto lançou as vítimas ao chão. Eduardo morreu na hora devido à gravidade dos ferimentos.

A filha dele, Isabela, ficou seriamente machucada. Equipes do Samu chegaram rapidamente ao local, prestaram atendimento ainda na pista e a levaram às pressas para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela não foi informado.

A avenida José Henrique Bentes ficou parcialmente bloqueada, causando longo congestionamento no horário da manhã. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) organizaram o fluxo até a retirada da moto e do caminhão envolvidos.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo de Eduardo, enquanto policiais militares e peritos da Polícia Civil iniciaram a apuração do caso. O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou esclarecimentos.

As circunstâncias exatas do acidente, incluindo velocidade, possíveis falhas na manobra e sinalização, serão analisadas no inquérito.

