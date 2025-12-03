Ciência Política

Independentemente de governos, de ideologias e de regime político, as famílias estiveram e estão nas estruturas de Poder do Estado

Há 60 anos, desde do século passado, as famílias Lins e Cláudio de Souza são sinônimas de Poder no Amazonas. Agora comandam, novamente, o Tribunal de Contas do Estado – TCE-AM. Com a nova posse de presidente, Yara Lins conquista 6 (seis) mandatos dos Lins no comando do TCE-AM, enquanto Josué Neto como vice, faz valer a tradição do nome na Corte de Contas, depois do seu avô e do seu pai.

Independentemente de governos, de ideologias e de regime político, as famílias estiveram e estão nas estruturas de Poder do Estado. E isso é um belo desafio para os estudos em Ciência Política e para uma reflexão social do Amazonas.

Não se trata de uma simples narrativa, são fatos históricos e atos administrativos conduzidos com muita transparência. Na comemoração dos seus 70 anos de existência, o próprio Tribunal de Contas publicou uma revista digital expondo a trajetória do TCE-AM e os momentos da história do país e do mundo, bem como a composição da Corte nos períodos. Lá tem uma radiografia do Tribunal de ontem e de hoje.

Ainda nos anos 60 do século XX, foi nomeado para o TCE o senhor Belarmino Ferreira Lins Filho, ex-prefeito de Fonte Boa/Am, sendo presidente da Corte de Contas em três oportunidades: nos anos de 1968, 1975 e 1984. A sua sobrinha Yara Lins chegou ao TCE como datilógrafa, em 1976 e chefiou o órgão nos biênios 2018/2019, 2024/2025 e agora vai para o terceiro mandato.

A influência dos Lins não fica somente no TCE. O ex-deputado Belarmino Lins, o “Belão” (que não é o mesmo do TCE, mas da mesma família) presidiu a Assembleia Legislativa do Amazonas nos biênios 2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010, anos após a presidência do deputado federal Átila Lins que obteve três mandatos de deputado estadual e hoje é parlamentar federal. Ele, Átila Lins (também esteve no Tribunal de Contas) sucedeu na família o seu irmão José Lins que deixou a Câmara dos Deputados para assumir o cargo de conselheiro no extinto Tribunal de Contas dos Municípios, na década de 80.

O “Belão” depois de vários mandatos, deixou o parlamento estadual e conseguiu eleger o filho, o deputado George Lins. Ele seguiu para presidir a Junta Comercial do Amazonas – JUCEA e a sua irmã foi nomeada para a superintendência adjunta da Suframa, cargo ocupado antes por ele.

O filho da atual presidente do TCE, Fausto Júnior, é deputado federal, depois de um mandato como deputado estadual. Recentemente ele recebeu uma Comenda da Corte de Contas. A tia dele, Yomara Lins é vereadora na cidade de Manaus. E a cunhada do deputado Átila Lins, Maria do Carmo Seffair Lins, é pré-candidata ao governo do Amazonas, casada com um dos irmãos de Belarmino Lins.

A família Cláudio de Souza teve o Josué Pai nomeado para o TCE-AM no início dos anos 60, e o Josué Filho também foi nomeado em 2008 e já exerceu a presidência do TCE- AM no biênio 2014/2015. Josué Neto chegou ao Tribunal de Contas em 2021 para conceder o seu pai na Corte de Contas. E assumiu o cargo de vice-presidente.

E os três, pai, filho e neto, também foram presidentes da Assembleia Legislativa do Amazonas, em décadas diferentes, exercendo vários mandatos eletivos. Uma demonstração de habilidade política e apetite pelo Poder Público.

Não quero aqui fazer juízo de valor ético e político. Cabe aos colegas da Ciência Política e da Filosofia Política essa missão na academia. Até para também não ser censurado por portais de notícias e jornais que replicam os meus artigos. Mas é desafio pensar que depois de décadas e de vários governos de posições políticas diversas, além da redemocratização do país, famílias continuam no topo do Poder no Amazonas.

E assim as histórias dos poderes do Amazonas e de famílias tradicionais continuam sendo contadas conjuntamente, e pela quantidade de autoridades e de políticos na posse da presidência e vice-presidência do TCE-AM, tudo indica que isso deverá continuar por muito tempo.

Carlos Santiago – Sociólogo, Cientista Político e Advogado.

