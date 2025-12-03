Olinda

Ele fazia supino quando a barra escapou e atingiu o tórax; acidente foi gravado por câmera e é investigado como morte acidental.

Um homem de 55 anos morreu após ser atingido pela barra durante um exercício de supino em uma academia de Olinda. Ronald José Salvador Montenegro sofreu o impacto no tórax, chegou a ser levado à UPA de Rio Doce por funcionários do local, mas não resistiu.

O acidente ocorreu na segunda-feira (1º) e foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram Ronald realizando supino reto quando a barra escapa das mãos e cai sobre o peito. Ele ainda se levanta, mas desmaia segundos depois.

A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental. Ronald treinava na RW Academia, em Jardim Atlântico. A empresa afirmou ter prestado atendimento imediato e disse que realiza treinamentos periódicos de primeiros socorros.

Familiares afirmam que Ronald era ativo, saudável e frequentava academia com frequência. Eles disseram que não havia profissional acompanhando o exercício e cobram mais prevenção: “É um treino que requer acompanhamento. As academias precisam rever a segurança nesses aparelhos”, declarou um parente.

A família também questiona a estrutura do local e afirma que não encontrou bombeiro ou posto de primeiros socorros na academia. O laudo da necropsia deve apontar a causa exata da morte.

Ronald, pai de dois filhos, era presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e figura conhecida no carnaval da cidade. Ele será enterrado nesta quarta-feira (3), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

A academia lamentou a morte e classificou o caso como “fatalidade”. Disse ainda que é regularizada no CREF e que possui professores capacitados em todos os horários.

Instituições culturais de Olinda também prestaram homenagens, destacando o trabalho e a paixão de Ronald pela cultura popular e pelos tradicionais bonecos gigantes.

Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra de supino pic.twitter.com/YDWXKIwoR5 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) December 3, 2025

Leia mais

VÍDEO: Jovem quebra as duas pernas ao fazer agachamento com 140 kg em academia