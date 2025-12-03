Prisão

Investigado atuava dentro da igreja e enganou vítimas prometendo dobrar investimentos.

O pastor Francimar Pontes Soares, de 55 anos, foi preso na terça-feira (2) após a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), pelo 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), cumprir o mandado de prisão preventiva contra ele. Ele é investigado por aplicar golpes financeiros em fiéis e outros investidores, utilizando o nome de uma suposta empresa de investimentos em bolsa de valores. O prejuízo total estimado pelas denúncias chega a R$ 457 mil.

As investigações revelam que Francimar, que também atuava como investidor, acumula cinco Boletins de Ocorrência pelo mesmo tipo de crime desde fevereiro de 2022. Segundo o delegado Adriano Félix, o suspeito costumava se aproximar das vítimas dentro da própria igreja, onde prometia dobrar o capital aplicado. Um dos casos mais graves envolve um casal que havia recebido um inventário e pretendia comprar a casa própria. Como o valor herdado não era suficiente, o pastor teria convencido os dois a contrair um empréstimo para aumentar o investimento.

O casal aplicou R$ 237 mil com a expectativa de receber um retorno rápido e lucrativo. No entanto, o delegado relata que apenas R$ 1,8 mil foi devolvido antes de Francimar desaparecer. As apurações indicam que ele utilizava os valores para gastos pessoais, incluindo uma viagem para Santa Catarina em fevereiro. Após retornar a Manaus em setembro, passou a ser monitorado pela polícia até ser detido na avenida Constantino Nery.

A PC-AM também apura a possibilidade de que novas vítimas tenham sido enganadas no estado de Santa Catarina, e deverá trocar informações com a Polícia Civil local. Pessoas que o reconhecerem podem procurar o 22º DIP, na rua Brasil, bairro Nossa Senhora das Graças, para formalizar denúncia.

Francimar irá responder por estelionato e permanece à disposição da Justiça.

