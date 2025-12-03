Caminhão

Veículo foi flagrado trafegando de forma perigosa na zona norte de Manaus, causando risco a outros motoristas.

Um caminhão com a carga deslocada foi flagrado nesta quarta-feira (3) trafegando pela avenida Governador José Lindoso, na zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe do órgão, o caminhão trafegava com grande carga de madeira deslocada para as laterais do caminhão, gerando riscos aos demais condutores.

Além disso, foram registradas outras irregularidades como licenciamento do veículo em atraso, ausência do para-choque traseiro, Carteira Nacional de Trânsito (CNH) do condutor suspensa e ausência de equipamentos obrigatórios de segurança.

Foi solicitada a rápida imobilização da carga para posterior transbordo, o veículo foi removido ao parqueamento do Detran Amazonas e o condutor passou pelos procedimentos administrativos cabíveis.

