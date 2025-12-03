Facções

PF prende condenado pela morte de adolescente em emboscada ocorrida durante confronto entre facções rivais em Manaus.

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar do Amazonas, prendeu um homem nesta terça-feira (3), condenado por homicídio duplamente qualificado.

A Justiça responsabilizou o réu pela morte de uma adolescente, assassinada em maio de 2020 em uma emboscada durante um confronto entre duas facções rivais. Ele e mais duas pessoas participaram do crime, segundo a investigação.

A 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus condenou o homem a 21 anos de prisão em regime fechado. Após a captura, os agentes levaram o preso à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas para os procedimentos legais.

