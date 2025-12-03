Falha mecânica

Motorista afirma que perdeu o controle do veículo após o motor desligar em meio à forte chuva.

Um ônibus atingiu um depósito de material de construção na tarde desta quarta-feira (3), no bairro Petrópolis, em Manaus. O veículo seguia pela Rua Álvaro Bandeira de Melo quando, segundo o motorista, o motor “apagou” durante a forte chuva, fazendo com que ele perdesse o controle da direção.

Com a falha mecânica, o ônibus desceu a via sem conseguir frear e acabou colidindo diretamente contra a fachada do estabelecimento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas os danos materiais no depósito foram consideráveis.

A empresa do coletivo deve assumir o prejuízo causado pelo impacto.

