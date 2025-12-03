Desabamento

Temporal causou queda de muro no bairro Flores e outros acidentes em diversas zonas da capital.

Manaus (AM) – Um carro foi atingido após o muro da Ambev desabar na tarde desta quarta-feira (3), na rua Bento Figueiredo, bairro Alvorada, na zona Centro-Sul da capital. A estrutura cedeu no momento em que a forte chuva atingia a cidade.

Muro cedeu durante o temporal

Moradores relataram que o paredão não resistiu à intensidade da chuva e caiu repentinamente sobre o veículo que passava pelo local. Apesar do susto, não houve registro de feridos. A área foi isolada até a remoção dos destroços.

Outros acidentes provocados pela chuva

A forte chuva que atingiu Manaus também causou outros incidentes nesta quarta-feira. Na Avenida Jurunas, no bairro Cidade Nova, duas pessoas ficaram feridas após a colisão entre um micro-ônibus e um carro. O impacto destruiu a parte frontal dos veículos e o micro-ônibus ainda atingiu o muro de uma casa.

Ônibus atinge depósito no Petrópolis

No bairro Petrópolis, um ônibus perdeu o controle ao descer a Rua Álvaro Bandeira de Melo após o motor “apagar” durante o temporal. O veículo avançou e atingiu a fachada de um depósito de materiais de construção. Ninguém ficou ferido, mas o estabelecimento teve prejuízos.

Leia mais:

Duas pessoas ficam feridas após colisão entre micro-ônibus e carro em Manaus