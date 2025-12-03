Acidente

Colisão destruiu veículos e feriu duas pessoas; outro acidente também foi registrado na capital.

Manaus (AM) – Duas pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus colidir com um carro de passeio na tarde desta quarta-feira (3), na Avenida Jurunas, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O impacto foi tão forte que o micro-ônibus atingiu o muro de uma residência.

Atendimentos e identificação das vítimas

O motorista do micro-ônibus, identificado como Ronilson, foi socorrido e levado para um hospital da capital. A motorista do carro também recebeu atendimento, mas não teve o nome divulgado. Moradores registraram imagens que mostram a destruição nos veículos e a via parcialmente bloqueada.

Segundo acidente registrado no mesmo dia

Mais cedo, outro acidente ocorreu no bairro Petrópolis. Um ônibus perdeu o controle enquanto descia a Rua Álvaro Bandeira de Melo durante a forte chuva. De acordo com o motorista, o motor “apagou”, o que o levou a perder a direção.

Danos ao estabelecimento

Sem conseguir frear, o ônibus avançou e atingiu a fachada de um depósito de materiais de construção. Ninguém ficou ferido, mas os danos ao estabelecimento foram significativos. A empresa responsável pelo coletivo deve arcar com os prejuízos.

