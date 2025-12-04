Defesa Civil

Centro de Cooperação da Cidade atendeu desabamentos, alagamentos e deslizamentos.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou 12 ocorrências durante a chuva em Manaus nesta quarta-feira, 3/12. Os atendimentos foram realizados até as 18h, após a forte precipitação que atingiu diversas zonas da capital.

Chuva intensa e chamadas ao Disque 199

A estação meteorológica da Redenção registrou 65 milímetros de chuva, o maior volume do dia. As solicitações foram feitas pelo Disque 199, canal direto com a Defesa Civil, que funciona 24 horas no CCC. Todas as requisições foram encaminhadas às equipes de campo da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), da Semseg.

Ocorrências registradas durante a chuva

Com a atuação imediata das equipes, foram contabilizadas:

1 desabamento de casa — zona Leste

2 alagamentos — zona Leste e zona Centro-Sul

1 deslizamento — zona Leste

1 bueiro aberto — zona Sul

5 riscos de desabamento de casa — zona Leste

1 risco de deslizamento de barranco — zona Centro-Sul

1 solicitação de vistoria — zona Sul

As equipes foram distribuídas para cada área atingida, priorizando riscos estruturais e locais com ameaça iminente aos moradores.

Atendimento 24 horas da Defesa Civil

A Prefeitura reforça que o Disque 199 permanece disponível 24 horas para atender emergências em toda a cidade. As equipes seguem em atividade contínua para garantir a segurança da população diante das condições climáticas adversas.

