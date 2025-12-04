Ocorrência

Situação ocorreu no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus

O muro do condomínio Piazza Di Fiori, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, desabou durante o temporal que atingiu a cidade na noite de quarta-feira (3).

Segundo testemunhas, no momento do desabamento não havia pedestres ou veículos na área, e ninguém ficou ferido.

A queda do muro, porém, bloqueou parte da via. A administração do condomínio avalia os danos, enquanto o tráfego foi desviado para uma rua adjacente.

Ainda na noite de quarta-feira, a Prefeitura de Manaus emitiu alerta de estado de atenção por causa das chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes e raios, com validade até as 6h desta quinta-feira (4).

Vale lembrar que, em caso de emergência, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil pelos números 199 (ligação gratuita) ou (92) 98802-3547 (WhatsApp).

A Prefeitura de Manaus também orienta que os cidadãos se cadastrem para receber alertas oficiais por SMS, enviando gratuitamente o CEP da residência para o número 40199.

