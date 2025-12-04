Denúncia

Mãe biológica da bebê foi localizada pelas autoridades

Uma mulher de 39 anos tentou registrar uma bebê como sua filha na maternidade de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas, mas a ação levantou suspeitas e mobilizou equipes da saúde, do Conselho Tutelar e da Polícia Civil na terça-feira (2). A criança teria nascido em casa no dia 24 de novembro.

Para emitir a Declaração de Nascido Vivo, são necessários exames como ultrassom, testes laboratoriais e avaliação médica. A mulher se recusou a realizar os procedimentos, alegando problemas psicológicos e medo de ser tocada.

Diante da recusa e das inconsistências em seu relato, a assistência social acionou o Conselho Tutelar. Uma agente de saúde da região confirmou que a criança não havia sido gerada pela mulher que tentou registrá-la.

A mãe biológica da bebê, de 30 anos, foi localizada. A recém-nascida, de 10 dias, permanece internada na maternidade para acompanhamento médico.

As duas mulheres foram encaminhadas ao 38º Distrito de Polícia, onde prestaram depoimento. Um inquérito policial foi instaurado, e ambas responderão em liberdade.

Leia mais: Casal terá que pagar R$ 10 mil após desistir de adoção de menino