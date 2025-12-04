Balaio

Evento reúne povos tradicionais e reforça luta contra intolerância religiosa e pela preservação ambiental

O Festival Cultural Balaio da Oxum chega à sua 10ª edição na próxima segunda-feira (8), na Ponta Negra, em Manaus, reunindo povos tradicionais, lideranças indígenas e representantes de terreiros em um grande ato de fé, cultura e defesa do meio ambiente. Com o tema “Águas de Retomada: naturezas sagradas, terras demarcadas”, o encontro deve atrair milhares de participantes do Amazonas e de outros estados brasileiros.

Celebração a Oxum e caminhada contra intolerância religiosa

O Balaio da Oxum é realizado anualmente em homenagem a Oxum, orixá associada à fertilidade, às águas doces e ao amor. A programação inicia às 16h, com concentração no estacionamento da Ponta Negra. Por volta das 17h, o público segue em caminhada até a praia, em ato contra a intolerância religiosa.

Na praia, o festival realiza o xirê, um momento religioso marcado por cânticos, tambores e danças ao ar livre em louvor a Oxum e outras divindades. As oferendas entregues nas águas do Rio Negro são preparadas com materiais biodegradáveis, reforçando o compromisso ambiental do evento.

“Chegamos à nossa décima edição graças à união dos povos de axé. Viemos lembrar a todos do cuidado necessário com nossas terras e nossos rios, pois eles são sagrados para a vida”, destaca Agonjaí Flor de Navê, presidenta da Associação Brasileira do Balaio da Oxum (AbraOxum) e uma das organizadoras do evento. “Por isso, seguimos na luta pela valorização do povo de axé, dos povos indígenas e dos quilombolas. Estamos juntos”.

Conexão com a agenda climática e a COP30

Neste ano, o festival reforça o papel das águas e dos territórios sagrados nas discussões ambientais. O tema dialoga com as pautas da COP30, como a demarcação de terras indígenas, a preservação da natureza e o reconhecimento de territórios quilombolas.

“O Balaio da Oxum é uma resposta viva ao racismo religioso, à destruição da natureza e ao apagamento das nossas histórias. Quando oferecemos flores a Oxum, também estamos semeando um futuro de dignidade para nossos povos”, completa Flor de Navê.

Programação cultural na praia da Ponta Negra

A programação musical inicia às 19h, com shows de Márcia Siqueira, Mara Lima, Márcia Novo, James Rios, Papo de Preto, Phamela dos Anjos, Escola de Samba do Amor, além dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso e da Bateria Furiosa da Reino Unido da Liberdade.

Totalmente gratuito, o festival se consolida como um marco de resistência, fé e mobilização socioambiental na Amazônia.

