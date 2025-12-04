Desativada

Obras da Energisa forçam mudança provisória de ponto de ônibus no Coroado

A partir desta quinta-feira (4), a plataforma de embarque e desembarque de ônibus localizada ao lado da mini Vila Olímpica, no Coroado, será desativada temporariamente.

A suspensão do serviço ocorre devido às obras realizadas pela concessionária Energisa, que abriram valas na região e têm causado impactos na via, fazendo com que a parte inferior dos ônibus entre em contato com o solo ao acessar a plataforma.

Enquanto durarem os trabalhos, as linhas 600, 602, 650, 652, 672, 675 e 678 atenderão temporariamente na parada da alameda Cosme Ferreira, nº 996, em frente ao estádio Carlos Zamith, à direita.

