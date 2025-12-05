Honraria

Homenagem reconhece personalidades que fortalecem a advocacia pública municipal.

O vice-prefeito de Manaus, Renato Junior, realizou, nesta quinta-feira, 4/12, a entrega da Medalha do Mérito da Procuradoria-Geral do Município (PGM) 2025, durante solenidade realizada no auditório Isabel Victória de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste da capital. A honraria foi concedida a autoridades e personalidades do meio jurídico que contribuem de forma relevante para o fortalecimento da advocacia pública municipal.

Criada em 2023, a medalha reconhece autoridades, acadêmicos e representantes de instituições que se destacam pela atuação em defesa da Justiça e pelo fortalecimento das instituições públicas do município.

Na ocasião, o vice-prefeito Renato Junior, destacou a importância do reconhecimento institucional às personalidades que prestam serviços relevantes à sociedade manauara.

“Hoje é um dia muito especial, em que a Prefeitura de Manaus presta uma justa homenagem a profissionais e instituições que contribuem diretamente para o fortalecimento da Justiça e para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

O procurador-geral do Município, Rafael Bertazzo, ressaltou que a outorga da medalha simboliza o reconhecimento pelo apoio e pelo trabalho conjunto em prol da sociedade. “A cerimônia de entrega da Medalha do Mérito da PGM representa o agradecimento institucional àqueles que fortalecem as ações desenvolvidas pela procuradoria-geral em benefício da população manauara”, destacou.

Entre os agraciados da edição de 2025 estiveram representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), e de diversas instituições, evidenciando o caráter plural e institucional da homenagem.

Um dos homenageados, o coronel da Polícia Militar do Amazonas, Thiago Balbi Souza, ressaltou a relevância da honraria. “Eu me sinto muito honrado com esse reconhecimento e seguimos à disposição para contribuir cada vez mais com a sociedade”, afirmou.

Também receberam a Medalha do Mérito da PGM o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas; a juíza Etelvina Lobo Braga; o conselheiro do TCE-AM, Érico Xavier Desterro e Silva; o procurador do Estado Geraldo Uchôa Amorim; e o procurador do Estado do Mato Grosso do Sul, Ulisses Schwarz Viana.

A solenidade ainda homenageou representantes da administração municipal, como o secretário Célio Bernardo Guedes, além da subprocuradora-geral do Município, Carmen Rosa Soeiro Abreu dos Santos, e dos procuradores José Luiz Franco de Moura Mattos Júnior e David Matalon Neto, bem como a major Clésia Franciane, da Polícia Militar do Estado do Amazonas.

A entrega da Medalha do Mérito da PGM reforça o compromisso da Procuradoria-Geral do Município com a valorização da advocacia pública e o reconhecimento de trajetórias que contribuem para o desenvolvimento da cidade de Manaus.

