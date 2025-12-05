Feriado

Prefeitura mantém serviços essenciais de saúde, limpeza e comércio no feriado de 8 de dezembro

A Prefeitura de Manaus garantirá o pleno funcionamento de serviços essenciais durante o feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição, nesta segunda-feira (8), assegurando que a cidade permaneça atendida em áreas como saúde, assistência social, feiras e limpeza urbana.

Quatro serviços gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) permanecem disponíveis todos os dias, inclusive fins de semana e feriados. A Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), no bairro Compensa, zona Oeste, funciona em regime de plantão 24 horas, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende chamados de emergência pelo número 192.

Para serviços básicos da Rede de Atenção Primária, a população pode procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) Carmen Nicolau, no bairro Lago Azul, zona Norte, e a USF Leonor de Freitas, na Compensa 2, zona Oeste. Ambas funcionam das 8h às 18h, oferecendo procedimentos do Sisreg, vacinas do calendário nacional e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo) atende das 8h às 18h, pelo número (92) 98842-8437.

Os demais serviços da rede municipal de saúde retornam na terça-feira, 9/12.

Assistência Social mantém SOS Funeral

O SOS Funeral, administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), funcionará normalmente no feriado. O atendimento ocorre pelos números (92) 98842-2963 (WhatsApp), 0800 280 8087, 3215-2649 e 3631-9983, além de atendimento presencial na sede da Semasc, no bairro Centro. Os demais serviços retornam na terça-feira, 9/12.

Galerias e Shopping Phelippe Daou terão horário reduzido

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) informa que o shopping Phelippe Daou, na zona Leste, e as galerias populares Espírito Santo e dos Remédios, no Centro, funcionarão até as 14h30 nesta segunda-feira, 8/12. A operação retorna ao horário habitual na terça-feira, 9/12.

Sine Manaus suspende atendimento no feriado

O atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery e no shopping Phelippe Daou, estará suspenso nesta segunda-feira, 8/12. O funcionamento normal retorna na terça-feira, 9/12.

Feiras e mercados funcionam normalmente

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que todas as feiras e mercados municipais abrirão normalmente no feriado.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro, funciona das 7h às 17h.

As principais feiras abastecedoras operam nos seguintes horários:

Feira do Produtor (zona Leste) – 4h às 15h

– 4h às 15h Feira Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) – 4h às 15h

– 4h às 15h Feira da Panair (zona Sul) – 5h às 17h

Limpeza urbana opera integralmente

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) manterá suas operações normalmente durante o feriado. O setor administrativo não funcionará nesta segunda-feira, retornando na terça-feira, 9/12.

Equipes de coleta domiciliar, capinação, varrição, poda, limpeza de igarapés e operação das ecobarreiras atuarão sem interrupções.

A Semulsp reforça que manterá o ritmo normal das atividades “para assegurar que a cidade permaneça limpa, organizada e acolhedora para moradores e visitantes ao longo do feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição”.

