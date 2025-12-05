Orquestra

Tenor amazonense e Orquestra Passione iniciam programação musical do “Sonho Mágico de Natal 2025” no feriado de 8 de dezembro.

O tenor Miqueias William inicia, ao lado da Orquestra Passione, a temporada de concertos natalinos em Manaus nesta segunda-feira (08). A apresentação abre oficialmente o “Sonho Mágico de Natal 2025” e integra a programação cultural do feriado dedicado à padroeira do Amazonas.

O tenor amazonense Miqueias William e a Orquestra Passione abrem, no feriado de segunda-feira (08), a temporada de concertos natalinos, que acontecerá ao longo do mês de dezembro. A primeira apresentação será às 19h no anfiteatro da Ponta Negra, zona oeste, durante o evento “Sonho Mágico de Natal 2025”, promovido pela Prefeitura de Manaus.

O evento é aberto ao público e integra a programação cultural do feriado em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. O concerto reunirá Miqueias William, a Orquestra Passione, o Coral MW Ópera Studio e cantores líricos do Amazonas, em um repertório preparado especialmente para a data.

Repertório e proposta artística

A proposta é apresentar ao público algumas das canções mais tradicionais desta época do ano, com arranjos voltados para destacar a atmosfera que caracteriza os espetáculos natalinos ao ar livre.

Segundo o tenor Miqueias William, a ideia é proporcionar uma experiência emocionante. “O repertório foi pensado para conectar as pessoas nesse período que simboliza união, fé e renovação. É uma oportunidade de levar a música lírica para espaços públicos e aproximar o público desse universo que tem tanta força no Brasil e no Amazonas”, afirma.

Outras apresentações gratuitas

Além da apresentação no anfiteatro da Ponta Negra, o tenor Miqueias William e a Orquestra Passione também já têm agendadas outras duas apresentações gratuitas. No dia 20 de dezembro, às 18h, o concerto será realizado no Shopping Sumaúma. Já no dia 22, chega pela primeira vez ao município de Rio Preto da Eva, levando o repertório natalino para o público do interior.

De acordo com o tenor, a realização de concertos em diferentes pontos da cidade e agora também no interior reforça o compromisso de democratizar o acesso à música clássica. “Essa parceria com a Orquestra Passione e artistas locais fortalece o setor cultural e contribui para ampliar os espaços de apresentação para músicos e cantores líricos do Amazonas”, comenta.

Leia mais

Festival Cultural Balaio da Oxum celebra 10 anos em Manaus