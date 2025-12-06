Surto

Na manhã deste sábado (6), um homem fez a própria esposa de refém na sacada de um hospital localizado na Zona Leste de Manaus. Policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foram acionados para o local.

Ao chegarem à ocorrência, os policiais identificaram que o casal estava “visivelmente perturbado”. A mulher seria paciente da unidade de saúde e o homem, seu esposo, era acompanhante.

O homem, que não teve o nome divulgado, estava com uma faca de pão nas mãos, mas entregou o objeto aos policiais após negociação. De acordo com a polícia, o casal também ameaçou se jogar da sacada do hospital por conta de desavenças com outros familiares, o que foi descartado devido ao estado de surto tanto do homem, quanto da mulher.

Depois de quase três horas de negociação, o casal foi resgatado. Os dois seguem recebendo tratamento médico na unidade de saúde para identificar o que poderia ter motivado o surto.

Não houve feridos e, após o resgate, as atividades do hospital foram normalizadas.