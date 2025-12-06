Animação

Programação natalina no Parque Rio Negro começa às 17h, com mais de cinco horas de atrações culturais.

A partir deste sábado (6/12), até o dia 21 dezembro, o Parque Rio Negro, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, será tomado pelo clima natalino, integrando a programação especial do “O Mundo Encantado do Natal 2025”. O espaço recebe uma intensa agenda cultural que inclui apresentações musicais, espetáculos de teatro, números circenses, dança e recreação infantil, com entrada gratuita.

As atividades acontecem sempre às sextas, sábado e domingo, no fim da tarde e início da noite, reunindo atrações locais e artistas que integram a programação oficial organizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Nesta segunda-feira (08/12), por ser feriado regional (Nossa Senhora da Conceição), também terá atividades.

Neste sábado (06/12), a programação inicia às 17h com fanfarra, recreação e animação. O cronograma ainda inclui shows musicais com Manoel Passos, Banda Uns e Outros e Nelson Vity.

A cada dia, o Parque Rio Negro será palco de diferentes linguagens artísticas. Espetáculos circenses como “Sarau do Feupuudo”, “A Magia Retrô do Circo Brasileiro” e performances volantes de palhaços e malabaristas animam o público infantil. A agenda também traz peças teatrais com temática natalina, como “A Turma do Barquinho e suas histórias natalinas”, “Vovó Natalina”, “A Magia do Natal” e “Era uma vez o Natal”.

A música terá presença marcante com shows de artistas e bandas amazonenses, entre eles Cileno, Jorge Dias, Fernando Carvalho, Alecrim Nativo, Banda Uns e Outros, além de apresentações especiais como “Beiradão Natalino” e “Elas Cantam Amor”.

A tradicional Parada Natalina, que percorre o espaço como cortejo artístico, também está confirmada, reforçando a atmosfera festiva que marca o período.

A programação contempla ainda recreação infantil volantes e performances de dança, como o espetáculo “O Brilho da Rua” e “Estrelas do Natal”.

Com uma sequência de atrações contínuas até às 22h, o Parque Rio Negro se consolida como um dos principais pontos de encontro das famílias durante a temporada de Natal em Manaus.

