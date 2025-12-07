Bebidas

Paciente apresentou cefaleia intensa, cansaço, visão turva e confusão mental

A Prefeitura de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, confirmou na sexta-feira, 5, o primeiro caso de intoxicação por metanol no município. O paciente, um homem de 47 anos, relatou ter ingerido doses de licor em dois bares da cidade entre os dias 21 e 22 de novembro.

Após apresentar sintomas como cefaleia intensa, cansaço, visão turva e confusão mental, ele procurou atendimento médico e foi internado no Hospital Nardini no dia 23. O quadro evoluiu e o paciente precisou ser intubado e transferido para a UTI, onde permanece realizando sessões de hemodiálise desde 26 de novembro. Um exame de urina confirmado pela Vigilância Epidemiológica detectou a presença de metanol.

O caso ocorre em meio à crise sanitária envolvendo bebidas adulteradas no Estado. Segundo o boletim epidemiológico mais recente, São Paulo registra dez mortes e 49 casos confirmados de intoxicação. Outros 516 casos suspeitos foram descartados, enquanto três seguem em investigação. Há ainda cinco óbitos sob análise, ocorridos nos municípios de Guariba, São Vicente, São José dos Campos e Cajamar.

A morte mais recente confirmada por intoxicação ocorreu em Sorocaba. Felipe Henrique Alves da Silva, de 26 anos, morreu em 16 de agosto, e laudo oficial divulgado no fim de novembro apontou associação entre metanol e uso de cocaína.

Dos óbitos já confirmados no Estado, além do caso de Sorocaba, há registros na capital – envolvendo quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos – além de uma mulher de 30 anos, em São Bernardo do Campo; três vítimas em Osasco (dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27); e um homem de 37 anos, em Jundiaí.

Dados do Ministério da Saúde atualizados em 29 de outubro apontam 59 casos confirmados de intoxicação por metanol no país e outros 44 em investigação. Além de São Paulo, há registros em Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

(*) Com informações do Estadão