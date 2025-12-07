Ginásio do Ibirapuera

Laura Abrantes, de 9 anos, do Formando Campeões, encerra 2025 como um dos maiores destaques do jiu-jítsu de base no Amazonas

A atleta Laura Abrantes, de apenas 9 anos, integrante do núcleo Academy JJ do projeto Formando Campeões, vinculado ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), brilhou mais uma vez ao conquistar o título de Campeã Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo Kids, no sábado (06/11), durante competição realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

O secretário de estado de Desporto e Lazer (Sedel), Diego Américo, celebrou o resultado e reforçou a importância do programa na base esportiva. “Vitórias como a da Laura confirmam a qualidade do trabalho realizado nos núcleos do Pelci. Estamos construindo oportunidades para que nossas crianças sonhem grande, competindo e se desenvolvendo em ambientes seguros e estruturados”, afirmou o secretário.

Com apenas 9 anos, Laura encerra 2025 com um currículo de destaque no jiu-jítsu amazonense. Ao longo do ano, a atleta conquistou importantes títulos, entre eles o Mundial Kids, o Campeonato Amazonense, a Copa América, o Norte-Brasileiro, a Copa Tatames, o Norte Fight, a Copa Cidade da Luta, o Circuito de Jiu-Jítsu, o LIJJAM Combat e a Copa Encontro das Águas.

Para sua mãe, Larissa Cristina Abrantes, o Pelci tem sido fundamental na formação da atleta. “O jiu-jítsu traz valores que ela vai levar para a vida inteira, como disciplina, respeito, organização e autocontrole. A Laura sonha em alcançar o mais alto nível do esporte, e essas conquistas mostram que ela está no caminho certo”, destacou.

O Pelci também foi representado pelo atleta Yuri Silva Coelho, de 10 anos, do mesmo núcleo. Apesar de ter sofrido uma lesão durante a competição, Yuri segue firme em seus objetivos de se tornar um grande campeão. Segundo a mãe, Mila Silva, o projeto transformou sua rotina.

“O Yuri tem o sonho de disputar muitos campeonatos fora do Amazonas e ser reconhecido como um grande campeão. O Pelci tem somado muito na vida dele, antes ele passava muito tempo no celular, e o esporte mudou isso. Hoje ele treina todos os dias, participa de campeonatos e tem grandes sonhos”, afirmou Mila.

(*) Com informações da assessoria