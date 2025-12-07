Ansiedade

Influenciadora contou que sempre acredita que a situação está melhorando, mas acabou percebendo novas irritações na pele

Rainha de Bateria da Grande Rio, Virgínia Fonseca voltou a falar sobre o problema de pele que vem enfrentando nas últimas semanas devido à ansiedade, problema que já a fez enfrentar outras questões semelhantes, incluindo nas unhas. No sábado (6), a influenciadora mostrou em seus stories como estão seus cotovelos, onde vêm aparecendo manchas avermelhadas causadas, segundo ela, por episódios de estresse e ansiedade.

Há poucos dias de mais um ensaio de rua com a Grande Rio, embora tenha sido alvo de polêmicas constantes envolvendo sua participação na escola de samba, Virgínia contou que sempre acredita que a situação está melhorando, mas acabou percebendo novas irritações na pele. A influenciadora explicou que a reação costuma surgir justamente nos momentos em que está mais nervosa ou sob pressão.

“Toda hora que eu acho que vai melhorar, vem um evento para me dar ansiedade/estresse”, escreveu a influenciadora em seus stories, mostrando que a irritação agora aparece nos dois cotovelos. Namorada de Vini Jr., Virgínia segue uma alimentação balanceada e com diversos truques para deixar o seu corpo mais definido na avenida.

(*) Com informações do Pure People