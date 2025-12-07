Classificação final

Ceará e Fortaleza se juntaram a Juventude e Sport

Chegou ao fim a edição de 2025 do Campeonato Brasileiro. Com o apito final da 38ª rodada, Ceará e Fortaleza se juntaram a Juventude e Sport, acabaram a competição na zona de rebaixamento e estarão na próxima edição da Série B.

Os gaúchos e pernambucanos já haviam sido rebaixados com antecedência e chegaram à rodada final já sem pretensões. O Ceará, por sua vez, começou o duelo contra o Palmeiras fora do Z4 e dependendo apenas de si para permanecer na primeira divisão, o que não aconteceu.

Após abrir o placar com Pedro Raul, o Vozão tomou a virada com gols de Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López, e encerrou o Brasileirão amargando a 18ª colocação, com 43 pontos.

Responsável por “abrir” a zona de rebaixamento, o Fortaleza também chegou ao domingo em uma “situação tranquila”, porém não conseguiu fazer sua parte. Assim como o rival cearense, o Leão do Pici saiu na frente em seu jogo, mas não conseguiu conter o Botafogo e acabou derrotado por 3 a 2.

Além dos rebaixados, Internacional, Vitória e Santos iniciaram a última rodada com risco de rebaixamento, mas venceram seus jogos contra Red Bull Bragantino, São Paulo e Cruzeiro, respectivamente, e conseguiram escapar da Série B.

O Colorado, inclusive, foi o primeiro entre os times fora do Z4. A equipe comandado por Abel Braga encerrou o campeonato com 44 pontos, na 16ª colocação.

Veja os quatro últimos colocados do Brasileirão:

Ceará: 43 pontos

Fortaleza: 43 pontos

Juventude: 35 pontos

Sport: 17 pontos

(*) Com informações do Portal Terra