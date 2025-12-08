Ocorrência

Até o momento, não há registro de feridos, apenas danos materiais

Três carros foram atingidos por um muro que desabou após a forte chuva que atingiu Manaus durante a noite de domingo (7), na rua Ministro Mário Andreazza, Zona Sul da capital amazonense.

Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens mostra os estragos causados pela queda de um muro. Testemunhas relatam que a estrutura já apresentava desgaste, e a ventania piorou a situação.

Até o momento, não há registro de feridos, apenas danos materiais. A Defesa Civil isolou a área, e a Prefeitura orienta que motoristas utilizem rotas alternativas enquanto a perícia é realizada.

Leia mais: Manaus tem 3º maior volume de chuva do país nas últimas 24 horas