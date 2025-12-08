Uma mulher identificada como Marinilza Loureiro de Souza, de 36 anos, morreu carbonizada após ser atingida por um fio de alta tensão no km 2 da rodovia AM-352, em frente à Escola Municipal Manoel Urbano, no Amazonas, durante a tarde de domingo (7).
De acordo com testemunhas, a motocicleta usada pela mulher e seu esposo teria apresentado falhas por falta de combustível.
Ao parar a moto e procurar sanar o problema, uma árvore desabou sobre a rede elétrica e consequentemente um dos cabos de fiação elétrica despencou sobre a mulher, que mesmo após tentativas de socorro, morreu ainda no local.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída, carbonizada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e isolou a área por segurança.
Após os procedimentos necessários, o corpo da mulher foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Leia mais: Homem leva choque em fio caído na Avenida Timbiras, em Manaus