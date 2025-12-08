Preocupação

A Agência de Meteorologia do Japão registrou, nesta segunda-feira (8), um terremoto de magnitude 7,6 que atingiu a costa leste da província de Aomori. Em resposta, o governo japonês emitiu alertas de tsunami para a região e para outras províncias.

Os avisos abrangem Aomori, Iwate, Hokkaido, Miyagi e Fukushima, com previsão de ondas que podem chegar a até 3 metros de altura. Até o momento, a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, não se pronunciou sobre o ocorrido.

O Japão havia registrado o último terremoto em novembro, de magnitude 5,7, na cidade de Kumamoto, com epicentro a 9 quilômetros de profundidade.

Fukushima

Em 11 de março de 2011, a região de Tohoku, no leste do Japão, foi atingida por um terremoto de magnitude 9,1, o maior do país e o quarto maior do mundo desde o início dos registros sísmicos, por volta de 1900.

O tremor gerou um tsunami devastador que danificou a usina nuclear Fukushima Dai-ichi, provocando a liberação de grande quantidade de material radioativo.

Ondas de 5 a 10 metros inundaram a costa leste do país, causando mais de 1,6 mil mortes. Na tragédia, mais de 70 mil árvores da floresta de pinheiros Takatamatsubara, plantadas no século 17 para controlar as marés, foram arrastadas.

(*) Com informações do Metrópoles

